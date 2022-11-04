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مصرع رجلي أمن بطانطان

منذ دقيقة واحدة
لقى رجلا أمن مصرعهما، أول أمس (الاربعاء)، أحدهما برتبة ضابط، وآخر عريف أول، فيما أصيب الثالث بجروح خطيرة، نقل إثرها الى المستشفى الاقليمي بطانطان، إثر حادثة سير بالطريق الوطنية رقم واحد الرابطة بين طانطان، وجماعة اخفنير على مستوى واد الشبيكة. ووقع الحادث بعد تصادم سيارة المصلحة، التيأكمل القراءة »

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