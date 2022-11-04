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حوادث

الاتجار بالبشر يلاحق قيادي العدل والإحسان

منذ دقيقة واحدة
مسؤول بالموارد البشرية بمديرية التعليم بمكناس مارس الجنس على الضحية أربع مرات مقابل الوظيفة تفاصيل مثيرة كشف عنها التحقيق في قضية ضبط المسؤول الأول عن جماعة العدل والإحسان بجهة فاس مكناس، رفقة مطلقة يمارسان الجنس داخل سيارة بمنطقة خلاء، الاثنين الماضي، إذ تبين أن الموقوف مسؤول بقسمأكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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