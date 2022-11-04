الأولى
انفصالية “تتبورد” بمطار البيضاء
معاملة تفضيلية لحاملة سلاح ضد المغرب تغضب برلمانيين ومسافرين ومراسلة للوزير الوصي في رحلة الخطوط الملكية المغربية، التي أقلعت، مساء الاثنين الماضي، من مطار باراخاس الدولي بمدريد في اتجاه البيضاء، لم يكن الحضور “الواضح” لأمينتو حيدر في مقصورة “الشخصيات المهمة جدا”، مثيرا للانتباه، إذ تعود المسافرون فيأكمل القراءة »
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