خاص
بيت الذاكرة… الصويرة تكتب تاريخها المتعدد
فضاء لجمع شتات الماضي والتفكير الدائم في العيش المشترك يشكل فضاء “بيت الذاكرة” وجها من وجوه المغرب المتعدد، ويختزل هذا الفضاء الذي رأى النور في الصويرة قبل سنوات، قيم العيش المشترك والانفتاح الذي ميز مدينة الرياح عبر عصورها. في هذا الخاص تأخذكم “الصباح” في سفر عبر الماضيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا