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تحت الدف
أعلن، أول أمس (الأربعاء)، عن توقيع اتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمجموعة المهنية للبنوك، لاستخدام منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به، لإثبات الهوية التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني، مع احترام معايير حماية المعطيات ذات الطابعأكمل القراءة »
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