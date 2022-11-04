الأولى
شعير مدعم في السوق السوداء
فجرت ممارسات وسطاء يتاجرون بالشعير المدعم، مطالب لـ”الكسابة» بإجراءات إدارية وتحقيقات قضائية، في تلاعبات أوصلت كميات كبيرة من الأعلاف الموزعة من الداخلية إلى السوق السوداء. وكشف بعض مربي الأغنام أن أغلب المستفيدين من حصة خمسة قناطير لا يملكون رأسا واحدا، وأن عملية توزيع الشعير تحولت إلى دعمأكمل القراءة »
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