أخبار الصباح
أخبار الصباح
< انفجار نجت موظفة بمقاطعة عين السبع بالبيضاء، صباح أمس (الخميس)، بأعجوبة، حين انفجرت قنينة غاز صغيرة بمقر الجماعة. ويستعمل موظفون قنينات الغاز لإعداد مشروبات ووجبات، بعيدا عن عيون المسؤولين، علما أن مقر المقاطعة مجهز بألواح الطاقة الشمسية، التي تسمح باستعمال معدات طبخ كهربائية (إن كان ذلكأكمل القراءة »
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