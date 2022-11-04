وطنية
الصديقي: وضعنا نظاما لتزويد الأسواق بالحليب
قال محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري، ل” الصباح”، إنه يعمل كل ما بوسعه لضمان استمرار تزويد الأسواق المغربية بمادة الحليب في فترة اتسمت بالجفاف. وأكد الوزير أن أطر الوزارة والمصالح المختصة تتفاعل مع تخوفات المواطنين بسبب تقليص كميات الحليب، ولن تقف مكتوفة الأيدي كما روجأكمل القراءة »
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