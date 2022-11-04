fbpx
وطنية

الصديقي‭: ‬وضعنا‭ ‬نظاما‭ ‬لتزويد‭ ‬الأسواق‭ ‬بالحليب

منذ 11 دقيقة
قال‭ ‬محمد‭ ‬الصديقي،‭ ‬وزير‭ ‬الفلاحة‭ ‬والصيد‭ ‬البحري،‭ ‬ل‭” ‬الصباح‭”‬،‭ ‬إنه‭ ‬يعمل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬بوسعه‭ ‬لضمان‭ ‬استمرار‭ ‬تزويد‭ ‬الأسواق‭ ‬المغربية‭ ‬بمادة‭ ‬الحليب‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬اتسمت‭ ‬بالجفاف‭.‬ ‭ ‬وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬أطر‭ ‬الوزارة‭ ‬والمصالح‭ ‬المختصة‭ ‬تتفاعل‭ ‬مع‭ ‬تخوفات‭ ‬المواطنين‭ ‬بسبب‭ ‬تقليص‭ ‬كميات‭ ‬الحليب،‭ ‬ولن‭ ‬تقف‭ ‬مكتوفة‭ ‬الأيدي‭ ‬كما‭ ‬روج‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 11 دقيقة


زر الذهاب إلى الأعلى