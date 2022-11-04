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الصباح الفني

احتفالية‭ ‬وطنية‭ ‬ضخمة‭ ‬بطنجة‭ ‬

منذ 14 ثانية
ملصق‭ ‬التظاهرة‭               (‬خاص‭)‬
25‭ ‬ألف‭ ‬طفل‭ ‬للتغني‭ ‬بالصحراء‭ ‬المغربية‭ ‬وعمور‭ ‬يحفز‭ ‬المنتخب تستضيف‭ ‬طنجة،‭ ‬بعد‭ ‬غد‭ (‬الأحد‭)‬،‭ ‬فعاليات‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬للحفل‭ ‬الوطني‭ ‬الكبير،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬ال‭ ‬47‭ ‬لعيد‭ ‬المسيرة‭ ‬الخضراء،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭”‬المغرب‭ ‬في‭ ‬صحرائه‭ ‬والصحراء‭ ‬في‭ ‬مغربها‭”.‬ ومن‭ ‬المرتقب‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الاحتفالية‭ ‬الوطنية‭ ‬الضخمة،‭ ‬أزيد‭ ‬من‭ ‬25‭أكمل القراءة »

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