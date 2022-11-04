الصباح الفني
احتفالية وطنية ضخمة بطنجة
25 ألف طفل للتغني بالصحراء المغربية وعمور يحفز المنتخب تستضيف طنجة، بعد غد (الأحد)، فعاليات النسخة الثالثة للحفل الوطني الكبير، وذلك بمناسبة الذكرى ال 47 لعيد المسيرة الخضراء، تحت شعار”المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها”. ومن المرتقب أن يشارك في هذه الاحتفالية الوطنية الضخمة، أزيد من 25أكمل القراءة »
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