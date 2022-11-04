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الصباح الفني

سعاد‭ ‬حسن‭ ‬تحيي‭ ‬حفلا‭ ‬في‭ ‬بلجيكا

منذ 11 ثانية
سعاد‭ ‬حسن‭ "‬تتسلطن‭" ‬في‭ ‬الأداء‭ (‬خاص‭)‬
تحيي‭ ‬الفنانة‭ ‬سعاد‭ ‬حسن،‭ ‬التي‭ ‬يلقبها‭ ‬جمهورها‭ ‬ب‭”‬أم‭ ‬كلثوم‭ ‬المغرب‭”‬،‭ ‬قريبا،‭ ‬حفلا‭ ‬فنيا‭ ‬كبيرا‭ ‬بالعاصمة‭ ‬البلجيكية‭ ‬بروكسيل،‭ ‬بمشاركة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬المغاربة‭ ‬المعروفين،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬الستاتية‭ ‬والشاب‭ ‬سيمو‭.‬ وسيكون‭ ‬جمهور‭ ‬سعاد‭ ‬حسن،‭ ‬التي‭ ‬أقامت‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬بلجيكا‭ ‬قبل‭ ‬عودتها‭ ‬للاستقرار‭ ‬بالمغرب،‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬خالدات‭ ‬كوكب‭ ‬الشرق،‭أكمل القراءة »

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منذ 11 ثانية


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