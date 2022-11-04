الصباح الفني
سعاد حسن تحيي حفلا في بلجيكا
تحيي الفنانة سعاد حسن، التي يلقبها جمهورها ب”أم كلثوم المغرب”، قريبا، حفلا فنيا كبيرا بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، بمشاركة العديد من الفنانين المغاربة المعروفين، من بينهم الستاتية والشاب سيمو. وسيكون جمهور سعاد حسن، التي أقامت سنوات في بلجيكا قبل عودتها للاستقرار بالمغرب، على موعد مع خالدات كوكب الشرق،أكمل القراءة »
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