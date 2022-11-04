fbpx
الصباح الفني

معن‭ ‬تطرح‭ “‬راح‭ ‬لبعيد‭”‬

منذ 15 ثانية
نبيلة معن (خاص)
‭ ‬أطلت‭ ‬المغنية‭ ‬نبيلة‭ ‬معن،‭ ‬على‭ ‬جمهورها‭ ‬بأغنية‭ ‬جديدة،‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ “‬راح‭ ‬لبعيد‭”‬،‭ ‬طرحتها‭ ‬على‭ ‬قناتها‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ “‬يوتوب‭”.‬ وتعاونت‭ ‬معن‭ ‬لإنجاز‭ ‬أغنيتها‭ ‬الجديدة‭ ‬مع‭ ‬زوجها‭ ‬طارق‭ ‬هلال،‭ ‬الذي‭ ‬تكلف‭ ‬بكتابة‭ ‬كلماتها،‭ ‬وأشرف‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬العزف‭ ‬الموسيقي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬باها‭.‬ وصورت‭ ‬معن‭ ‬جديدها‭ ‬الفني‭ ‬والذي‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 16 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى