الصباح الفني
معن تطرح “راح لبعيد”
أطلت المغنية نبيلة معن، على جمهورها بأغنية جديدة، تحمل عنوان “راح لبعيد”، طرحتها على قناتها الخاصة على “يوتوب”. وتعاونت معن لإنجاز أغنيتها الجديدة مع زوجها طارق هلال، الذي تكلف بكتابة كلماتها، وأشرف أيضا على العزف الموسيقي إلى جانب نور الدين باها. وصورت معن جديدها الفني والذيأكمل القراءة »
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