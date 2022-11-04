اذاعة وتلفزيون
مشاهير
الشربيني و”بشروط السوق” تستعد الفنانة دينا الشربيني لبطولة مسلسل “بشروط السوق”، المكون من 15 حلقة، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي. وتتقاسم الشربيني بطولة العمل مع شريف سلامة وأحمد جمال سعيد وأية سماحة، وهو من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي. يذكر أنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا