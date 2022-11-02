سفير المغرب بمصر يشيد بمشاركة الوفد المغربي في القمة العربية

قال أحمد التازي، سفير المغرب بمصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن مشاركة الوفد المغربي في الدورة الحادية والثلاثين للقمة العربية، كانت بارزة وفعالة على جميع المستويات، بدءا بالمراحل التحضيرية، وصولا إلى أعمال القمة، بالرغم مما أحاط بذلك من ظروف صعبة.

وأوضح الدبلوماسي المغربي في تصريح لـ(ومع)، اليوم الأربعاء، على هامش اعمال القمة أنه “تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الخاصة بتطوير العمل العربي المشترك وإضفاء النجاعة على جميع أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كانت مشاركة الوفد المغربي الى القمة العربية، رغم الظروف الصعبة، مساهمة بارزة وفعالة على جميع المستويات التحضيرية، انطلاقا من مجلس المندوبين الدائمين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس وزراء الخارجية وصولا لاعمال القمة”.

وتابع أن هذه الدينامية تجلت، ليس فقط في الاجتماعات الرسمية، ولكن أيضا في المشاورات الجانبية التي كان الوفد المغربي محوريا فيها، مؤكدا أن مجهودات الوفد المغربي أثمرت عن إيجاد التوافقات والصيغ الملائمة لجل مشاريع القرارات في شقها السياسي والاقتصادي والاجتماعي”.

وأشار في السياق ذاته، إلى أن جهود الوفد المغربي مع العديد من الدول، تجسدت في إدانة التدخلات الإيرانية في زعزعة الاستقرار والامن في المنطقة العربية، مبرزا أن دور الوفد المغربي كان أيضا حاسما في تهيئة الارضيات المناسبة لمعالجة قضايا أخرى ذات أهمية قصوى بالنسبة للأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في مجموعة من الدول العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأكد التازي أنه تم بهذا الشأن إبراز المجهودات الملموسة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فيما يخص نصرة القضية الفلسطينية و الدفاع عن القدس ومواكبة المسار الاممي لتحقيق التوافقات بين الأطراف الليبية نحو التسوية السياسية انطلاقا من اتفاق الصخيرات وكذا المساعدات المغربية في إعادة اعمار اليمن ودعم مسار التنمية في جزر القمر.