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انطلاق الترشح لجائزة الفنون التشكيلية
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن فتح باب الترشيح برسم الدورة الأولى ل”الجائزة الوطنية للفنون التشكيلية”، على صعيد جميع جهات المملكة. وذكرت الوزارة أن باب الترشيح لهذه المسابقة مفتوح إلى غاية 26 نونبر المقبل، إذ تتوزع أصناف “الجائزة الوطنية للفنون التشكيلية” على “الجائزة الوطنية للفنانين التشكيليين الشباب-أكمل القراءة »
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