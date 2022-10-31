وطنية
68 في المائة عاجزون عن الادخار
دراسة تؤكد أن 51 في المائة يدخرون لمواجهة الأخطار و10 في المائة لا يبالون لم يعد جزء كبير من المغاربة قادرا على الادخار، نتيجة تدهور جل المؤشرات الاقتصادية، بسبب الأزمة الحالية، ما أثر سلبا على سلوك المغاربة في ادخار المال، إذ قالت نسبة تفوق الثلثين، في دراسةأكمل القراءة »
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