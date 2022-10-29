رئيس غينيا بيساو يستقبل بوريطة مبعوثا من الملك

استقبل عمرو سيسوكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، اليوم الجمعة، بالقصر الرئاسي في بيساو، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، مبعوثا من الملك محمد السادس.

وذكر ناصر بوريطة، في تصريح عقب هذا الاستقبال، أنه نقل إلى رئيس غينيا بيساو رسالة من الملك تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين و”التي هي بالفعل قوية للغاية“، منذ الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى بيساو في 2015.

وأشار الوزير إلى أنه هنأ الرئيس إمبالو ودبلوماسية غينيا بيساو بهذه المناسبة على نجاح رئاسته للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، مؤكدا أنه بفضل هذا العمل، تحمل غينيا بيساو المشعل في منطقة إيكواس وخارجها في العديد من الأقاليم، فيما يخص مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وقد حضر محمد مثقال، هذا الاستقبال السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، وبابانا العلوي محمد صلاح، القائم بالأعمال في سفارة المملكة المغربية بجمهورية غينيا بيساو.

وفي وقت سابق، أجرى بوريطة مباحثات على انفراد مع سوزي كارلا باربوسا، وزيرة الشؤون الخارجية والمجتمعات في غينيا بيساو.