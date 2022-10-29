ملف الصباح
حرب السلطة واستياء المهنيين
استغلال الأرصفة والممرات استفحل بسبب غض الطرف و”البيع والشراء” أنذرت السلطات الترابية بعمالة عين الشق بالبيضاء، تجارا ومهنيين، في عدد من المناطق والشوارع والأزقة، من أجل إخلاء المساحات المحتلة من الملك العمومي بشكل غير قانوني، تحت طائلة «الحملة الضارية» التي بدأت منذ أسبوعين بهذه العمالة. وينتقل رجالأكمل القراءة »
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