ملف الصباح
الملك العمومي… “التبوريدة بالطراكس”
حملات متكررة باستعراض القوة واستفهامات حول طرق تدبير محاربة الاحتلال بعد أسابيع قليلة من حركة تنقيلات القياد، انطلقت حملات بمختلف المدن والمناطق، تستهدف ما يسمى باحتلال الملك العمومي، وتستخدم فيها السلطات الجرافات والشاحنات والموارد البشرية الموضوعة تحت إمرتها. وتخلف هذه الحملات التي تتكرر وفق السيناريوهات ذاتها، احتجاجأكمل القراءة »
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