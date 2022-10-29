الأولى
ملثمون يختطفون رجال أعمال
ضمنهم موظف ببنك المغرب ومالك مدرسة خاصة وتاجر من بني ملال استدرجوهم إلى غابة بسيدي يحيى بعد إيهامهم بوجود أكياس من الأورو أحالت مصالح الدرك الملكي بسيدي يحيى الغرب، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أخيرا، ستة أفراد يشكلون عصابة ملثمين، استدرجت رجال أعمال، ضمنهمأكمل القراءة »
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