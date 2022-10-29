الأولى
التحقيق في صفقات تتجاوز 3 ملايير
المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات تعاقدت مع شركة لتحصيل أموال كشف التحقيق الذي تباشره لجنة تفتيش من وزارة التعليم العالي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة خروقات بالجملة في ما يتعلق بالتكوين المستمر وبعض التعاملات عن طريق سندات الطلب. وأفادت مصادر أن المدرسة أبرمت عقدا ملحقا مع شركةأكمل القراءة »
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