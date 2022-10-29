الأولى
الحجز على أموال أندية بسبب الديون
أبلغت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أندية بالبطولة الوطنية، بالحجز على منحها إلى غاية تسوية نزاعاتها، التي طفت على السطح مجددا، وباتت بأرقام قياسية. وبعد بداية موسم صعبة، حاولت فيها الأندية إيجاد صيغة لتفادي المنع من الانتدابات، بالتوافق مع لاعبين لم يتوصلوا بمستحقاتهم، ارتفع عدد المشتكين مجدداأكمل القراءة »
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