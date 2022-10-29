الأولى
مقاول وراء مجزرة تطوان
قتل أحد عماله بطلق ناري وأصاب آخر بجروح ثم انتحر شهد الحي المدرسي بتطوان، زوال أول أمس (الخميس)، جريمة قتل بشعة، استدعت استنفارا أمنيا، بحضور والي أمن تطوان ومسؤولي الضابطة القضائية بالولاية وعدد من عناصر الأمن. وجرى الاستنفار بعد سماع صوت طلق ناري، إثر معاينة الجاني يخرجأكمل القراءة »
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