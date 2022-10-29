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ضباط جزائريون لتدريب أطفال “بوليساريو”

منذ 6 دقائق
جمعية حقوقية توصلت بفيديوهات جديدة وراسلت الأمم المتحدة وجهت جمعيات حقوقية رسالة إلى أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، تنبه إلى تطورات وصفتها بـ “الخطيرة”، بخصوص إشراف ضباط جزائريين على تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف. وقالت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان إنها تتوفر على أدلة، منها فيديوهات،أكمل القراءة »

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منذ 6 دقائق


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