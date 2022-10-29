الأولى
ضباط جزائريون لتدريب أطفال “بوليساريو”
جمعية حقوقية توصلت بفيديوهات جديدة وراسلت الأمم المتحدة وجهت جمعيات حقوقية رسالة إلى أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، تنبه إلى تطورات وصفتها بـ “الخطيرة”، بخصوص إشراف ضباط جزائريين على تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف. وقالت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان إنها تتوفر على أدلة، منها فيديوهات،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا