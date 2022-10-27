الصباح الفني
”جبل موسى”… السؤال الفلسفي في السينما
القري قال إن شريط المريني استوعب النص الأدبي دون الخضوع له أفرج المخرج إدريس المريني عن فيلمه السينمائي الجديد “جبل موسى” الذي نزل، أمس (الأربعاء)، إلى القاعات الوطنية. الفيلم الذي جرى تقديم عرضه ما قبل الأول، الاثنين الماضي، بسينما “ميغاراما” بالبيضاء، بحضور طاقمه الفني والتقني، مأخوذ منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا