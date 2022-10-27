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الصباح الفني

‭”‬جبل‭ ‬موسى‭”… ‬السؤال‭ ‬الفلسفي‭ ‬في‭ ‬السينما

منذ 24 ثانية
ملصق الفيلم. (خاص)
القري‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬شريط‭ ‬المريني‭ ‬استوعب‭ ‬النص‭ ‬الأدبي‭ ‬دون‭ ‬الخضوع‭ ‬له أفرج‭ ‬المخرج‭ ‬إدريس‭ ‬المريني‭ ‬عن‭ ‬فيلمه‭ ‬السينمائي‭ ‬الجديد‭ “‬جبل‭ ‬موسى‭” ‬الذي‭ ‬نزل،‭ ‬أمس‭ (‬الأربعاء‭)‬،‭  ‬إلى‭ ‬القاعات‭ ‬الوطنية‭.‬ الفيلم‭  ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬تقديم‭ ‬عرضه‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الأول،‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي،‭ ‬بسينما‭ “‬ميغاراما‭” ‬بالبيضاء،‭ ‬بحضور‭ ‬طاقمه‭ ‬الفني‭ ‬والتقني،‭ ‬مأخوذ‭ ‬من‭أكمل القراءة »

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منذ 24 ثانية


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