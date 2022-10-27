وطنية
أخنوش يستعرض الحصيلة أمام المعارضة
عقد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أول أمس (الثلاثاء)، لقاء مع زعماء أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان، في مبادرة أولى، خصص للتباحث في قضايا الدخول السياسي والملفات المطروحة على أنظار الحكومة. واستعرض أخنوش، أمام إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، ونبيل بنعبدالله ، أمين عام التقدم والاشتراكية، وامحندأكمل القراءة »
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