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وطنية

أخنوش يستعرض الحصيلة أمام المعارضة

منذ 6 دقائق
عقد‭ ‬عزيز‭ ‬أخنوش،‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة،‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الثلاثاء‭)‬،‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬زعماء‭ ‬أحزاب‭ ‬المعارضة‭ ‬الممثلة‭ ‬في‭ ‬البرلمان،‭ ‬في‭ ‬مبادرة‭ ‬أولى،‭ ‬خصص‭ ‬للتباحث‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الدخول‭ ‬السياسي‭ ‬والملفات‭ ‬المطروحة‭ ‬على‭ ‬أنظار‭ ‬الحكومة‭.‬ واستعرض‭ ‬أخنوش،‭ ‬أمام‭ ‬إدريس‭ ‬لشكر،‭ ‬الكاتب‭ ‬الأول‭ ‬للاتحاد‭ ‬الاشتراكي،‭ ‬ونبيل‭ ‬بنعبدالله‭ ‬،‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬التقدم‭ ‬والاشتراكية،‭ ‬وامحند‭أكمل القراءة »

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منذ 6 دقائق


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