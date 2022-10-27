الرياضة
أذربيجاني وإسبانية يتوجان بترايتلون طنجة
أحرز الأذربيجاني بيفتسوف روسيتلاف والإسبانية أنا غودوي كونتريراس، الكأس الإفريقية الدولية للترايتلون التي نظمتها الجامعة الملكية المغربية بطنجة، تحت إشراف الاتحاد الدولي، وبتنسيق مع ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة وعمالة طنجة أصيلة. وقطع بيفتسوف مسافة السباق في 53 دقيقة وثلاث ثوان، وعاد المركز الثاني للألماني شوفلير يانيك،أكمل القراءة »
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