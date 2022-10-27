الصباح الفني
قالوا
لغريب كتبت الشاعرة تورية لغريب مقطعا شعريا جاء فيه “شاخ الانتظار، كما رأيته في حلم قديم.. للموت محطات.. بيد أنه لا ذاكرة للخريف”. العلوي كتب المخرج عزالعرب العلوي تدوينة على “فيسبوك” جاء فيها “ابن الأصول يؤتمن حتى في عداوته، وقليل الأصول لا يؤتمن حتى في صداقته”. ناشيدأكمل القراءة »
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