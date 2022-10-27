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الصباح الفني

قالوا

منذ 6 دقائق
لغريب كتبت‭ ‬الشاعرة‭ ‬تورية‭ ‬لغريب‭ ‬مقطعا‭ ‬شعريا‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭ “‬شاخ‭ ‬الانتظار،‭ ‬كما‭ ‬رأيته‭ ‬في‭ ‬حلم‭ ‬قديم‭.. ‬للموت‭ ‬محطات‭.. ‬بيد‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬ذاكرة‭ ‬للخريف‭”.‬ العلوي كتب‭ ‬المخرج‭ ‬عزالعرب‭ ‬العلوي‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬فيسبوك‭” ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬ابن‭ ‬الأصول‭ ‬يؤتمن‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬عداوته،‭ ‬وقليل‭ ‬الأصول‭ ‬لا‭ ‬يؤتمن‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬صداقته‭”.‬ ناشيدأكمل القراءة »

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