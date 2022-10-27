الرياضة
جدل حول البطولة الشاطئية
خلف قرار برمجة البطولة الوطنية لكرة القدم الشاطئية في الفترة الممتدة ما بين سابع و12 نونبر المقبل، جدلا قانونيا، بسبب توقيتها المتأخر وإقصاء العصبة الجهوية في اتخاذ القرار من ناحية ثانية. وحددت العصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة التاريخ سالف الذكر، لانطلاق بطولة الكرة الشاطئية، لأول مرة فيأكمل القراءة »
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