الصباح الفني
أغنية حسانية لمونديال قطر
بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وفي إطار الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالثقافة الحسانية كرافد من روافد الثقافة المغربية الغنية والمتعددة، تواصل جمعية منار العيون للتراث والطرب الحساني انتاجاتها الغنائية الوطنية باللهجة الحسانية. ويستعد الفنان سعيد الشرادي لإطلاق عمل غنائي بالحسانية لتشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم بالموازاة معأكمل القراءة »
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