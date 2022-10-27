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الصباح الفني

أغنية‭ ‬حسانية‭ ‬لمونديال‭ ‬قطر

منذ 12 ثانية
سعيد‭ ‬الشرادي‭ (‬خاص‭)‬
بدعم‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والثقافة‭ ‬والتواصل،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للنهوض‭ ‬بالثقافة‭ ‬الحسانية‭ ‬كرافد‭ ‬من‭ ‬روافد‭ ‬الثقافة‭ ‬المغربية‭ ‬الغنية‭ ‬والمتعددة،‭ ‬تواصل‭ ‬جمعية‭ ‬منار‭ ‬العيون‭ ‬للتراث‭ ‬والطرب‭ ‬الحساني‭ ‬انتاجاتها‭ ‬الغنائية‭ ‬الوطنية‭ ‬باللهجة‭ ‬الحسانية‭.‬ ويستعد‭ ‬الفنان‭ ‬سعيد‭ ‬الشرادي‭ ‬لإطلاق‭ ‬عمل‭ ‬غنائي‭ ‬بالحسانية‭ ‬لتشجيع‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بالموازاة‭ ‬مع‭أكمل القراءة »

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منذ 12 ثانية


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