الرياضة
تقارير سوداء عن الديربي
انتقادات للتنظيم واللجنة التأديبية تمهد لإصدار عقوبات مشددة كشفت معطيات حصلت عليها «الصباح» أن اللجنة التأديبية بجامعة كرة القدم توصلت بتقارير سوداء عن أحداث الشغب والفوضى التي شهدتها مباراة الديربي بين الوداد والرجاء، الأحد الماضي. وحسب المعطيات نفسها، فإن اللجنة توصلت بتقرير من الحكم سمير الكزاز ومنأكمل القراءة »
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