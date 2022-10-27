وطنية
طعن يربك التحقيق في ملف قضاة البيضاء
ساعات قليلة وتنتهي مدة الاعتقال الاحتياطي بالنسبة إلى المتابعين بجنح في ملف قضاة البيضاء، الشيء الذي يفرض على قاضي التحقيق بالغرفة الاولى باستئنافية البيضاء، أن يتخذ قراره بشأنهم وإلا سيدخل في إطار الاعتقال التعسفي، أو التحكمي، على اعتبار أن المادة 176 من قانون المسطرة الجنائية تفيد أنهأكمل القراءة »
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