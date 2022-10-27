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وطنية

طعن‭ ‬يربك‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬قضاة‭ ‬البيضاء

منذ 6 دقائق
ساعات‭ ‬قليلة‭ ‬وتنتهي‭ ‬مدة‭ ‬الاعتقال‭ ‬الاحتياطي‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المتابعين‭ ‬بجنح‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬قضاة‭ ‬البيضاء،‭ ‬الشيء‭ ‬الذي‭ ‬يفرض‭ ‬على‭ ‬قاضي‭ ‬التحقيق‭ ‬بالغرفة‭ ‬الاولى‭ ‬باستئنافية‭ ‬البيضاء،‭ ‬أن‭ ‬يتخذ‭ ‬قراره‭ ‬بشأنهم‭ ‬وإلا‭ ‬سيدخل‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاعتقال‭ ‬التعسفي،‭ ‬أو‭ ‬التحكمي،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬المادة‭ ‬176‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬المسطرة‭ ‬الجنائية‭ ‬تفيد‭ ‬أنه‭أكمل القراءة »

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منذ 6 دقائق


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