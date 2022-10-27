الرياضة
كابيلو يعاني بالإمارات
يعاني البوتسواني كابيلو سيكانينغ، رفقة نادي الفجيرة الإماراتي، الذي انتقل إليه من أولمبيك خريبكة معارا الصيف الماضي. وفشل كابيلو في فرض إيقاعه وأسلوبه، منذ التحاقه بالفجيرة، إذ لم ينجح في إحراز أي هدف في الدوري، عكس تألقه في الموسمين الماضيين، مع أولمبيك خريبكة. ويعول المدرب الجديد الفرنسيأكمل القراءة »
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