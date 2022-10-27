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وطنية

لقجع‭: ‬920‭ ‬مليارا‭ ‬كلفة‭ ‬الحوار‭ ‬الاجتماعي

منذ 9 ثواني
قال‭ ‬فوزي‭ ‬لقجع،‭ ‬الوزير‭ ‬المنتدب‭ ‬في‭ ‬الميزانية،‭ ‬إن‭ ‬كلفة‭ ‬الحوار‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بلغت‭ ‬9‭.‬2‭ ‬ملايير‭ ‬درهم،‭ ‬2‭.‬4‭ ‬منها‭ ‬تتعلق‭ ‬بتخفيض‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬الدخل،‭ ‬و6‭.‬8‭ ‬لمراجعة‭ ‬أجور‭ ‬الأطباء‭ ‬وأساتذة‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭.‬ وأكد‭ ‬المسؤول‭ ‬الحكومي،‭ ‬في‭ ‬ندوة‭ ‬صحافية‭ ‬رعاها‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬بمشاركة‭ ‬نادية‭ ‬فتاح‭ ‬العلوي،‭ ‬وزيرة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والمالية،‭أكمل القراءة »

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منذ 9 ثواني


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