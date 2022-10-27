وطنية
لقجع: 920 مليارا كلفة الحوار الاجتماعي
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب في الميزانية، إن كلفة الحوار الاجتماعي بلغت 9.2 ملايير درهم، 2.4 منها تتعلق بتخفيض الضريبة على الدخل، و6.8 لمراجعة أجور الأطباء وأساتذة التعليم العالي. وأكد المسؤول الحكومي، في ندوة صحافية رعاها الناطق الرسمي باسم الحكومة بمشاركة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية،أكمل القراءة »
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