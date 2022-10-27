وطنية
بنسعيد: مبلغ دعم الصحافة غير كاف
قال محمد مهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، إن 35 مليون درهم التي رصدتها الحكومة لدعم الصحافة في مشروع قانون المالية 2023، غير كافية. وأكد الوزير أنه يسعى إلى رفع الدعم المرصود للصحافة من 35 مليون درهم في 2023 إلى 200 مليون درهم في 2024، لحرص الحكومةأكمل القراءة »
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