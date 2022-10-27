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وطنية

بنسعيد‭: ‬مبلغ‭ ‬دعم‭ ‬الصحافة‭ ‬غير‭ ‬كاف

منذ 3 ثواني
قال‭ ‬محمد‭ ‬مهدي‭ ‬بنسعيد،‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬والشباب‭ ‬والتواصل،‭ ‬إن‭ ‬35‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭ ‬التي‭ ‬رصدتها‭ ‬الحكومة‭ ‬لدعم‭ ‬الصحافة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬2023،‭ ‬غير‭ ‬كافية‭.‬ وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬أنه‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬الدعم‭ ‬المرصود‭ ‬للصحافة‭ ‬من‭ ‬35‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭ ‬في‭ ‬2023‭ ‬إلى‭ ‬200‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭ ‬في‭ ‬2024،‭ ‬لحرص‭ ‬الحكومة‭أكمل القراءة »

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منذ 3 ثواني


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