الرياضة
طنجة يقيل فاضل ويعين الداودي
المدرب المساعد السابق استعان بمفوض قضائي أعلن المكتب المديري لاتحاد طنجة لكرة القدم فسخ عقد المدرب المساعد، حسن فاضل بالتراضي، أول أمس (الثلاثاء)، بعدما خاض آخر مباراة له أمام الوداد الرياضي، بعد الانفصال عن المدرب بادو الزاكي، وعين حكيم الداودي مدربا. وأفاد مصد مقرب من النادي أنهأكمل القراءة »
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