الرياضة
انطلاق بطولة القاعة بمراكش وآسفي
أعلنت لجنة القوانين والأنظمة والمسابقات بالعصبة الجهوية مراكش آسفي، عن انطلاق بطولة القسم الممتاز لكرة القدم داخل القاعة نهاية الأسبوع الجاري. وأفادت العصبة في بلاغ لها أن أولى مباريات الموسم الجديد ستنطلق بشكل رسمي، بعد غد (السبت)، وتجمع بين فريقي الوحدة المراكشية وهلال دار الباشا بالقاعة المغطاةأكمل القراءة »
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