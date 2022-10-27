حوادث
الشرطة تستمع إلى رئيس الرجاء
مثل عزيز البدراوي، رئيس الرجاء الرياضي، بداية الأسبوع الجاري، أمام الشرطة الولائية بولاية أمن البيضاء، بتهم السب والقذف والتشهير، وتوزيع صورة صحافي، دون إذنه، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة. ونشر البدراوي، قبل أيام، تدوينة على حسابه بـ «أنستغرام»، يتهم فيها الصحافي المذكور بمحاولة استغلال منصبه للضغط عليهأكمل القراءة »
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