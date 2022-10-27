الرياضة
بنشيخة يلعب آخر الأوراق
المكتب يحث اللاعبين على الفوز أمام خريبكة والجمهور غاضب يلعب عبد الحق بنشيخة، مدرب نهضة بركان لكرة القدم، آخر أوراقه، في مباراة أولمبيك خريبكة اليوم (الخميس)، بداية من الثامنة والنصف بالملعب البلدي ببركان، ضمن الدورة السابعة من البطولة الوطنية. ويعاني نهضة بركان بداية صعبة في البطولة الوطنية،أكمل القراءة »
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