الرياضة
الهواة ينتظرون منحة الجامعة
لاعبون يضربون عن التداريب وفرق تقترض لتغطية المصاريف تنتظر أندية الهواة الإفراج عن الشطر الأول من المنحة المالية السنوية، التي تخصصها لها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وقال عدد من مسؤولي الأندية إن أغلب الفرق تعيش مشاكل مالية كبيرة، منذ انطلاق الموسم الكروي الجاري، موضحين أن الجامعةأكمل القراءة »
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