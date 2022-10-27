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الرياضة

الفتيان يستهلون التصفيات بمواجهة تونس

منذ 13 ثانية
المباراة تجرى في ثامن نونبر تليها مباراة ليبيا في 11 من الشهر نفسه توصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ببرنامج مباريات المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، ضمن دوري شمال إفريقيا المؤهل إلى نهائيات كأس إفريقيا للفتيان، التي تحتضنها الجزائر بمشاركة منتخبات مصر وليبيا وتونس. ويخوض المنتخبأكمل القراءة »

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منذ 13 ثانية


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