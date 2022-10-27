الرياضة
رسالة رياضية: وليد وحمد الله
النقاش حول استدعاء عبد الرزاق حمد الله، أو أي لاعب جديد، إلى المنتخب الوطني على بعد 20 يوما من انطلاق كأس العالم، ربما يكون نقاشا خاطئا في توقيت خاطئ، كيف؟ فالمدرب وليد الركراكي يدبر مجموعة تشتغل منذ سنوات، بغض النظر عن كفاءة كل لاعبيها، وبالتالي ليس سهلاأكمل القراءة »
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