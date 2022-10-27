fbpx
وطنية

فتاح‭ ‬تفضح‭ ‬تحايل‭ ‬مقاولين‭ ‬كبار

منذ دقيقتين
نادية‭ ‬فتاح‭ ‬العلوي‭ ‬وزيرة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والمالية‭                                      (‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬بزيوات‭)‬
غيروا‭ ‬قانون‭ ‬مقاولاتهم‭ ‬للتهرب‭ ‬من‭ ‬الضرائب‭ ‬وطرد‭ ‬المستخدمين فضحت‭ ‬نادية‭ ‬فتاح،‭ ‬وزيرة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والمالية،‭ ‬تحايل‭ ‬كبار‭ ‬المقاولين‭ ‬الذين‭ ‬غيروا‭ ‬من‭ ‬الوضعية‭ ‬القانونية‭ ‬لمقاولاتهم‭ ‬لأجل‭ ‬التملص‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬الضرائب‭ ‬أو‭ ‬الغش‭ ‬في‭ ‬الأرباح‭ ‬المعلنة،‭ ‬واستغلال‭ ‬المستخدمين‭ ‬لديها‭ ‬لإنجاز‭ ‬المهام،‭ ‬وبعدها‭ ‬طردهم‭ ‬دون‭ ‬احترام‭ ‬مقتضيات‭ ‬القوانين‭ ‬الجاري‭ ‬بها‭ ‬العمل‭.‬أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى