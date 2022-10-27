وطنية
فتاح تفضح تحايل مقاولين كبار
غيروا قانون مقاولاتهم للتهرب من الضرائب وطرد المستخدمين فضحت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، تحايل كبار المقاولين الذين غيروا من الوضعية القانونية لمقاولاتهم لأجل التملص من أداء الضرائب أو الغش في الأرباح المعلنة، واستغلال المستخدمين لديها لإنجاز المهام، وبعدها طردهم دون احترام مقتضيات القوانين الجاري بها العمل.أكمل القراءة »
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