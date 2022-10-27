الرياضة
تصعيد بين مديرية التحكيم والرجاء
دافعت عن قرارات الكزاز والفريق يتحدث عن «مجازر» اشتد الصراع بين مديرية التحكيم والرجاء، بعد مباراة الديربي أمام الوداد الأحد الماضي. ودافعت مديرية التحكيم عن القرارات التي اتخذها سمير الكزاز خلال مباراة الديربي التي جرت الأحد الماضي، وقالت إنها كانت صائبة. وأكدت المديرية، في معرض ردها علىأكمل القراءة »
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