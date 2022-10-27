وطنية
موجة حر تضرب المغرب
رغم أننا في نهاية أكتوبر، ما تزال درجات الحرارة مرتفعة بالمغرب، ويشهد عدد من المناطق درجات حرارة عالية، تتراوح ما بين 25 درجة و39، الأمر الذي يثير الشكوك حول الموسم الفلاحي الذي بدأ لتوه، في وقت يعيش المغرب في وضعية جفاف مزمن، استمر في السنوات الأخيرة، وهناكأكمل القراءة »
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