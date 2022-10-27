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وطنية

موجة‭ ‬حر‭ ‬تضرب‭ ‬المغرب‭ ‬

منذ 29 ثانية
رغم‭ ‬أننا‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬أكتوبر،‭ ‬ما‭ ‬تزال‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬مرتفعة‭ ‬بالمغرب،‭ ‬ويشهد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬عالية،‭ ‬تتراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬25‭ ‬درجة‭ ‬و39،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يثير‭ ‬الشكوك‭ ‬حول‭ ‬الموسم‭ ‬الفلاحي‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬لتوه،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يعيش‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬وضعية‭ ‬جفاف‭ ‬مزمن،‭ ‬استمر‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وهناك‭أكمل القراءة »

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منذ 29 ثانية


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