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إسبانيا ضيفة شرف بأولاد تايمة
تنظم جمعية “منتدى الظلال للمسرح والسينما” بأولاد تايمة، إقليم تارودانت، الدورة الخامسة لمهرجان أولاد تايمة للفيلم الدولي، في الفترة بين 27 و30 أكتوبر الجاري، بالمركب الثقافي أولاد تايمة. وذكر المنظمون أن هذه التظاهرة الفنية المنظمة بشراكة مع الجماعة الترابية أولاد تايمة ومجلس جهة سوس ماسة و الناديأكمل القراءة »
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