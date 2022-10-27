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حوادث

اعتقالات تهز جماعة فم العنصر

منذ 25 ثانية
رئيسها ومستشاران وموظف وفلاح أودعوا سجن بني ملال بسبب تجزئة سكنية قضى رئيس جماعة فم العنصر بمعية عضو من الجماعة نفسها وموظف جماعي وشخص ثالث مهنته فلاح، ليلتهم الأولى بالسجن المحلي لبني ملال، بعد تسطير وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة قرار متابعتهم في حالة اعتقال، بتهمأكمل القراءة »

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منذ 25 ثانية


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