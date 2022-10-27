الرياضة
خنيفرة يؤهل لاعبين
تمكن شباب أطلس خنيفرة لكرة القدم من تأهيل لاعبين، بعدما خاض المباريات السابقة ب15 لاعبا. وقال مصدر مسؤول إنه تم تأهيل المدافع الغيني حبيب الله فوفانا ولاعب مدرسة الفريق الخنيفري بدر قيدي. ويسترجع شباب أطلس خنيفرة خلال مباراة شباب المسيرة غدا (الجمعة) عبد الحليم عبو بعد نهايةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا