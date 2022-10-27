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الصباح الفني

‭”‬سيكا‭” ‬في‭ ‬القاعات

منذ 24 ثانية
من‭ ‬كواليس‭ ‬التصوير‭ (‬خاص‭)‬
ستشرع‭ ‬القاعات‭ ‬السينمائية‭ ‬المغربية‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬فيلم‭ “‬سيكا‭”‬،‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل،‭ ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬ربيع‭ ‬الجوهري،‭ ‬والذي‭ ‬تكلف‭ ‬أيضا‭ ‬بكتابة‭ ‬السيناريو‭.‬ وأكد‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬الفيلم‭ ‬أن‭ “‬سيكا‭” ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬المتينة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬سكان‭ ‬شمال‭ ‬المملكة‭ ‬وجنوبها،‭ ‬إذ‭ ‬يستند‭ ‬الجوهري‭ ‬في‭ ‬فيلمه‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬وثائق‭أكمل القراءة »

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منذ 24 ثانية


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