الصباح الفني
”سيكا” في القاعات
ستشرع القاعات السينمائية المغربية في عرض فيلم “سيكا”، ابتداء من الثلاثاء المقبل، من إخراج ربيع الجوهري، والذي تكلف أيضا بكتابة السيناريو. وأكد فريق عمل الفيلم أن “سيكا” يسلط الضوء على العلاقات المتينة التي تربط بين سكان شمال المملكة وجنوبها، إذ يستند الجوهري في فيلمه الجديد على وثائقأكمل القراءة »
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