الرياضة
قرعة الأبطال في 16 نونبر
أفادت مصادر إعلامية أن الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” حددت 16 نونبر المقبل، موعدا لسحب قرعة دور المجموعات لعصبة الأبطال. ولم تصدر الكنفدرالية لحد الآن التصنيف الرسمي للفرق المشاركة في مرحلة المجموعات لعصبة الأبطال. وبلغ الوداد والرجاء دور المجموعات، بعد تجاوز الأول ريفرز يونايتد النيجيري، والثاني نيجيليكأكمل القراءة »
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