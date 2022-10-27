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“بينوكيو” تحت المجهر
الناقد بنعزيز: اختيار الفيلم في مهرجان مراكش تجربة مميزة قال الناقد السينمائي محمد بنعزيز، إن اختيار “بينوكيو لمراكش ليكون فيلم افتتاح المهرجان الدولي السينمائي في دورته المقبلة، تجربة مميزة، علما أنه سيعرض على منصة “نتفليكس” دجنبر المقبل. وأوضح بنعزيز في حديث مع “الصباح”، أن “بينوكيو”، إخراج غييرمو ديلأكمل القراءة »
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